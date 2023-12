Nuovi display per le notizie ai cittadini

Due nuovi pannelli elettronici informativi a Calderara. Si tratta di display digitali a messaggio variabile, che si trovano nella frazione di Lippo in via Castaldini e in quella di Castel Campeggi in via Longarola angolo via Fornace. Questi display si aggiungono a quelli già in funzione dal 2018 a Calderara, Longara e Tavernelle. Ed ora diventa totale la copertura del territorio comunale con questo strumento utilizzato dall’amministrazione comunale per trasmettere messaggi di vario tipo: dalle emergenze a quelle antismog, dalle chiusure degli uffici comunali agli eventi.

"Nella nostra città – spiega il sindaco Giampiero Falzone – questa tipologia di messaggi, molto letta non solo dagli automobilisti ma anche da ciclisti e pedoni, non si limita alle informazioni "stradali". Ma è un canale informativo più ampio, un ponte tra cittadini e amministrazione".

E il primo cittadino aggiunge: "Queste installazioni, che fanno parte del nostro programma di mandato, sono rilevanti perché idealmente avvicinano ancor più due frazioni importanti come Lippo e Castel Campeggi al centro di Calderara.

Insomma, raggiungere tutti è una delle nostre missioni, per edificare la ‘Città delle frazioni’ e continuare a formare una comunità unita, informata, partecipe della vita del nostro territorio".

p.l.t.