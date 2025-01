Nuovi filobus e mezzi elettrici. Pali e ganci in centinaia di palazzi

Si procede con i nuovi filobus e autobus elettrici in città. Un progetto di filoviarizzazione ed elettrificazione che riguarda alcune linee del trasporto pubblico cittadino nell’ambito del Progetto integrato della mobilità bolognese (Pimbo) del Comune. Ad attuare l’intervento, come annunciato a metà dicembre, sarà Tper. Obiettivo: garantire trasporti di superficie ecosostenibili, nell’ottica della decarbonizzazione prevista entro il 2030 che vede protagoniste 100 città, tra le quali Bologna. Una trasformazione che riguarda le linee di bus 19 ovest (vie Don Minzoni, Parmeggiani, Casarini, Malvasia, Vittorio Veneto, Pasubio, Marzabotto, Asse Attrezzato) e 25 est (via Pelagio Pelagi tra via Schiassi e via Mazzini), più una sottostazione elettrica in via dello Scalo e stazioni di ricarica ai capolinea e nei depositi Tper Due Madonne e Battindarno.

La nota dolente? Una serie di "espropri" che interessa diverse centinaia di persone che abitano in edifici e condomini coinvolti nel passaggio delle nuove linee, annunciati da raccomandate. Lettere – piuttosto difficili da decifrare per chi non è un addetto ai lavori – che hanno allarmato (e non poco) i destinatari. In verità, contattata Tper, "gli espropri" vengono ridimensionati: non saranno trasferimenti definitivi della proprietà, come alcuni temevano, ma nella maggior parte dei casi si tratterà di servitù per l’apposizione di ganci agli edifici o pali per sostenere la linea aerea dei nuovi mezzi pubblici. Solo in pochi casi, quindi, saranno interessate porzioni limitate di proprietà private di uso pubblico, come marciapiedi, parcheggi e altre aree davanti agli edifici. E, comunque, è indicato nell’annuncio di Tper e Comune, verrà "pagata un’apposita indennità".

Insomma, niente di particolarmente impattante, ma le centinaia di avvisi recapitati a metà dicembre – ognuno di tre pagine – con titolo in neretto sul ’vincolo preordinato all’esproprio’ e una serie di rimandi normativi a delibere e accordi di programma, ha fatto perdere il sonno a diversi bolognesi. Che, in fretta e furia, hanno contattato Tper per visionare il progetto che, così come indicato nella raccomandata, una volta analizzato prevede 60 giorni di tempo (entro, quindi, il 16 febbraio) per formulare osservazioni. Intanto il 30 gennaio si terrà la prima seduta della Conferenza dei Servizi che darà il via libera definitiva al progetto che prevede la fornitura di 35 filobus con batterie ricaricate in movimento; 19 E-bus elettricie 35 autobus elettrici alimentati a idrogeno, con un’autonomia di circa 400 chilometri, adatti a percorsi flessibili.

Un iter standard, certo, ma alcuni condomini avrebbero preferito rassicurazioni puntuali dal Comune prima di vedersi inviare la raccomandata di "esproprio". E non sono mancate lamentele. Serena Feroci – che abita in via Parmeggiani – ammette di essersi allarmata: "La lettera inviata era incomprensibile, non si può scrivere con quel linguaggio al cittadino... C’è chi pensava che gli avrebbero espropriato la casa... Una volta saputo che si tratterà di ganci sulla facciata del palazzo, però, mi chiedo: non ci saranno danni? E chi ha fatto i lavori del 110 per cento non avrà problemi?".

Imbufalita Avelia Lippi che abita in via Pasubio: "Il problema non è tanto il palo o il gancio che fisseranno sugli edifici, ma il fatto che questa amministrazione che parla tanto di ’compartecipazione’, alla fine, ci informa via raccomandata di una situazione già decisa. Bastava fare un’assemblea e spiegarci la questione. Avremmo apprezzato". Da qui, Tper ha affisso volantini nei palazzi interessati (inviandoli ad alcuni proprietari anche via mail) con spiegazioni meno ’burocratiche’, rinviando poi a un numero di telefono (340.2519723) per saperne di più.

Rosalba Carbutti