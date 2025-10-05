Nuovi guai, Bacci si difende: "Mai maltrattato la mia ex"

di Zoe Pederzini

"Ho già pagato per gli errori che ho fatto, ma non ho intenzione di farlo per cose che non ho mai commesso e che si può dimostrare che non ho commesso. E lo faremo nella sede corretta, senza patteggiamenti". Così il pianorese Davide Bacci in merito alla nuova indagine che lo vede accusato di (presunti) maltrattamenti alla sua ex compagna. Il 53enne era già finito nella bufera, nel 2020, quando era ’deflagrata’ l’inchiesta dei carabinieri della Bologna Centro chiamata ’Villa Inferno’. Un’operazione che aveva preso il nome proprio da com’era stata ribattezzata la villetta a Pianoro di Bacci, dove venivano organizzate serate e feste a base di sesso e cocaina. Per questi fatti Bacci aveva patteggiato, nel 2022, due anni di carcere. A maggio scorso si è chiuso il processo di appello. Gli imputati erano nove, quelli che avevano invece scelto il rito abbreviato: l’appello si è concluso con due assoluzioni e sconti di pena anche consistenti. Un percorso giudiziario, quello del patteggiamento, che Davide Bacci, ora difeso da un nuovo team legale composto da Antonio Francesco Rizzuto e Alessandra Gallo, non ha alcuna intenzione di percorrere per l’indagine sui maltrattamenti nei confronti della ex.

"Abbiamo deciso di non optare per il patteggiamento perché abbiamo intenzione di dimostrare che i fatti non solo non sussistono, ma che la realtà è molto diversa da quanto è stato dichiarato dalla controparte – spiegano i legali, Rizzuto e Gallo –. Noi abbiamo appena rilevato la difesa di Bacci e ci sono molti elementi da studiare e mettere in ordine. Elementi di cui daremo notizia, e che esporremo, nelle sedi opportune. Quel che è certo è che ci sono svariate prove che dimostreranno come la realtà sia diversa da quanto appare nelle dichiarazioni della ex compagna del nostro assistito".

Il prossimo passo sarà la prima udienza, il 21 gennaio prossimo, davanti al giudice Sandro Pecorella. I due, Bacci e la ex, si erano conosciuti nella primavera del 2020, prima ancora che scoppiasse il caso di Villa Inferno. Dopo quattro anni di relazione la coppia avrebbe deciso di chiudere la storia nell’estate 2024. "Avevamo chiuso in modo anche amichevole, per quel che mi era parso – spiega Bacci –. C’erano liti, certo, come in ogni relazione, ma mai mi sarebbe passato per la mente di farle del male o anche solo di sfiorarla. Vivevo per lei e l’ho sempre tratta con rispetto, e lo dimostreremo".