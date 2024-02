Nuovi guai per il serial killer di Tolè. È accusato anche di trenta incendi

Nuovi guai per Francesco Passalacqua, il cinquantacinquenne calabrese accusato del tentato omicidio di un agricoltore di 65 anni il 4 gennaio scorso a Tolè di Vergato.

All’uomo, noto come il ‘killer della Riviera dei Cedri’, l’unico serial killer calabrese, e che stava scontando l’ergastolo per quattro omicidi compiuti nel Cosentino negli anni Novanta, sono infatti ora attribuiti circa 30 incendi boschivi divampati tra il 2022 e il 2023 nella zona dell’Appennino, in cui lui stava scontando gli ultimi anni di pena in libertà vigilata, ospite dell’Associazione ‘Arca della Misericordia’ di Vedegheto. Il pm ha infatti chiesto il rinvio a giudizio nei suoi confronti, e a breve si svolgerà l’udienza preliminare davanti al giudice Domenico Truppa, lo stesso che, a gennaio, ha convalidato il fermo dell’indagato dopo l’accoltellamento dell’agricoltore.

In particolare, a mettere nei guai Passalacqua sarebbero state le testimonianze di alcuni cittadini, che avrebbero notato come, ogni volta che scoppiava un incendio nei boschi della zona, poi spuntasse il cinquantacinquenne, che pedalava nei pressi in sella alla sua bicicletta. In un caso, i carabinieri lo avevano fermato e perquisito: addosso gli avevano trovato una sega e altri attrezzi, che però potevano risultare compatibili con la sua attività nell’orto e nel pollaio, che l’uomo curava nel rispetto del proprio percorso di recupero all’interno della comunità. Nessun innesco era stato rinvenuto in suo possesso, però, né alcun testimone l’aveva mai sorpreso in flagrante, intento ad appiccare le fiamme. Contro di lui ci sarebbero solo indizi, riflette il suo avvocato, Vincenzo Di Franco, e per alcuni degli episodi contestati l’imputato avrebbe pure un alibi.

Passalacqua è attualmente detenuto nel carcere della Dozza, dato che dopo il tentato omicidio gli è stata revocata la libertà vigilata. Proprio nei giorni scorsi don Eugenio, titolare della parrocchia di Vedegheto e di altre sei nell’Appennino, aveva mandato una lettera rivolta ai residenti di quelle zone: "Vorrei tranquillizzare tutti gli abitanti sul fatto che nella casa dove era ospitato il signor Passalacqua non ci sono persone potenzialmente pericolose. Sono addolorato e dispiaciuto per quello che è successo, ma è importante che tutti i cittadini si sentano al sicuro", erano state le sue parole.

Federica Orlandi