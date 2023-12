Nuovi guai per Setti: "Bancarotta fraudolenta". Sequestrate le quote dell’Hellas Verona

Nuovi guai per Maurizio Setti. Tanto che, stavolta, le indagini della finanza hanno portato al sequestro dell’Hellas Verona. Le fiamme gialle di Bologna, coordinate dalla Procura, hanno infatti eseguito un decreto di sequestro preventivo, emesso dal gip, riguardante la partecipazione azionaria della società Star Ball srl nell’Hellas, pari al 100% delle quote. Il presidente del Verona, l’imprenditore modenese Maurizio Setti, ex vicepresidente del Bologna, è indagato per bancarotta fraudolenta assieme a un’altra persona: avrebbe spostato il pacchetto azionario del Verona da una Società per azioni, fallita nel 2021, alla Star Ball, senza pagarne il corrispettivo. Il provvedimento cautelare scaturisce da indagini nate dopo il fallimento della Spa "già proprietaria della suddetta e integra partecipazione azionaria". Tali accertamenti avrebbero evidenziato "episodi di distrazione, perpetrati tramite la cessione delle azioni rappresentative" dell’Hellas Verona dalla società fallita alla Star Ball, "anch’essa riconducibile al medesimo imprenditore", ovvero Setti. Dopo il sequestro, il gip ha nominato come custode delle quote il commercialista Stefano Reverberi. Nessun legame con l’inchiesta diretta dalla Procura di Reggio Emilia che ha visto indagate 26 persone, tra cui Setti, per una maxi frode fiscale da dieci milioni di euro.

La vicenda del sequestro "non riguarda il patrimonio dell’Hellas Verona Fc, che non viene toccato" ma "si inserisce, come ennesima schermaglia giudiziale, nella controversia tra il gruppo societario di Maurizio Setti e il gruppo societario di Gabriele Volpi". Così in una nota il club commenta l’operazione della Finanza spiegando come le partecipazioni sociali dell’Hellas Verona (di proprietà di Star Ball Srl) erano state acquistate da HV7 Spa (che a sua volta le aveva acquisite da H23 Spa). Maurizio Setti e Star Ball Srl "sono sereni e tranquilli, perché sono convinti di poter dimostrare la correttezza, legittimità e liceità del loro operato e la carenza dei presupposti del sequestro" e "hanno, quindi, dato mandato ai loro legali di agire immediatamente per impugnare il sequestro preventivo". Già in passato, conclude la nota dell’Hellas, "il gruppo Volpi aveva tentato, senza successo, di avvalersi dello strumento penale del sequestro preventivo per attaccare Setti e Star Ball Srl".

Chiara Caravelli