Nuovi laboratori per Grafico Professionale all’istituto Fantini

L’istituto Fantini ha inaugurato due nuovi laboratori allestiti con 54 moderni iMac, a disposizione dei 200 studenti del corso di istruzione professionale ’Design della Comunicazione visiva e pubblicitaria’. I laboratori sono allestiti in un nuovo fabbricato in bioedilizia di oltre 200 metri quadrati esterno al plesso principale della scuola, energeticamente autonomo grazie a un impianto fotovoltaico da 5 kW. L’investimento è stato possibile grazie a oltre 370mila euro della Città metropolitana. I computer sono stati invece acquistati grazie a fondi Pnrr del Fantini e al contributo delle famiglie, per circa 84 mila euro.

"Un investimento importante per il Fantini di Vergato, che in questi anni è cresciuto tanto e meritava questo ampliamento", ha commentato Daniele Ruscigno.