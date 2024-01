Nuovi limiti, il grande dibattito: "La priorità non è questa": "Ma è una misura che funziona"

Continuano ad arrivare messaggi e commenti dai lettori per il sondaggio del Carlino. Ai quali si aggiungono le migliaia di interazioni sul nostro sito online, oltre agli interventi degli utenti sui canali social. Il dibattito sulla ‘Città 30’ – in particolare sulle multe entrate in vigore da martedì scorso – continua a polarizzare il dibattito e l’opinione pubblica sotto le Torri: tra favorevoli e contrari, spiccano anche tanti suggerimenti con cui i cittadini, in prima persona, avanzano suggerimenti e migliorie per il progetto. Tutti i lettori possono farlo: basta compilare il tagliandino in basso, esprimere il proprio parere e inviarlo alla redazione del nostro giornale. È sufficiente barrare la casella indicata a seconda del proprio parere, e scrivere nello spazio apposito eventuali suggerimenti per migliorare il nuovo sistema di viabilità. Oppure, è possibile esprimersi anche sul nostro sito online. Nella Bologna che rallenta e non può fare a meno di dividersi sul progetto, anche il Carlino vuole mantenersi punto di riferimento per i lettori, invitandoli a far sentire la propria voce.

I suggerimenti sono di tutti tipi: c’è chi se la prende con i semafori, "troppi a fronte del limite di 30 all’ora" che, già di per sé, potrebbe favorire imbottigliamenti; chi invece è convinto sia necessario "estendere la Ztl e aumentare la flotta di mezzi pubblici"; chi ancora punta assolutamente sulla "manutenzione e la messa in sicurezza di manto stradale e marciapiedi", prima di tutto. Il calderone è ampio e variegato, ma una cosa è certa: il dibattito sulla ‘Città 30’ riguarda tutti, condiziona tutti, spinge tutti a far sentire le proprie ragioni. Anche chi non l’aveva mai fatto prima, come una cittadina che ha deciso di scrivere al nostro giornale per commentare la decisione dell’amministrazione, per "la prima volta" nella sua vita.

La ‘Città 30’ sembra quindi l’occasione giusta per alzare i riflettori anche su altre problematiche, magari prioritarie secondo qualcuno, come quella dei parcheggi: un nodo sempre gettonatissimo sotto le Due Torri. O quella dei cantieri, "davvero troppi in città" secondo qualcuno. "Bisogna provvedere a regolamentare biciclette e monopattini che viaggiano sotto portici e su marciapiedi anche a velocità sostenute", fa notare un altro.

C’è poi un altro elemento: moltissimi dei lettori che hanno deciso di dire la propria fanno notare come, secondo loro, sarebbe bastato mettere in campo lo stesso numero di agenti di polizia locale, e quindi di controlli, "per i vecchi limiti dei 50 chilometri orari".

"I 30 soprattutto in certe strade sono improponibili – scrive un lettore –. Facciamo rispettare i limiti già esistenti. I 30, forse, dentro la cerchia dei viali...". Oppure come, con la ‘Città 30’, il guidatore finisca esclusivamente per "tenere gli occhi incollati al contachilometri", nell’esigenza di non dover mai superare il limite prestabilito, piuttosto che verso i pericoli che può presentare la strada.

C’è poi chi trova sbagliato il paragone con altre grandi città europee che hanno adottato le stesse regole, come Amsterdam: il suggerimento è quello di "potenziare prima altri servizi, come ad esempio il trasporto pubblico e il tram", in modo da allineare i flussi di traffico e le abitudini dei cittadini al cambio di regole. E, solo a quel punto, allora potrebbe aver senso il paragone con un centro urbano così diverso dal nostro, in un Paese così diverso dal nostro. Insomma, spazio alle idee dei bolognesi nel questionario promosso dal nostro giornale. L’importante è partecipare.

Francesco Moroni