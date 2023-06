Nuovi limiti, Lepore apre "Bene petizioni e critiche Siamo pronti al confronto"

di Benedetta Dalla Rovere

"Benissimo se ci sono cittadini che raccolgono le firme" sull’iniziativa di abbassare a 30 chilometri orari il limite di velocità nelle strade di Bologna o se ci sono "partiti che vogliono dire la loro perché" fino a gennaio "il confronto va avanti. Noi prendiamo le critiche come uno stimolo a fare meglio". Punta a condividere il più possibile con i bolognesi la misura della Città 30 il sindaco Matteo Lepore, che non si stupisce dei banchetti di raccolta firme contro il provvedimento organizzati da Fratelli d’Italia nel centro di Bologna. "Ognuno fa la propria parte", chiosa Lepore ricordando che Palazzo d’Accursio ha anche messo a disposizione 24 milioni di euro per mettere in sicurezza le strade di Bologna.

"La Città 30 parte dal 1 luglio e le sanzioni ci saranno dal 1 gennaio – ricapitola il primo cittadino –. Abbiamo 6 mesi per confrontarci con la cittadinanza. È un percorso per adattare un provvedimento in cui crediamo, che permetterà di migliorare la salute dei cittadini, salvare la vita a tante persone che negli incidenti stradali rischiano di perderla". Tra gli under 50, infatti, sono proprio gli incidenti la prima causa di morte, il 70% dei quali avviene nelle aree urbane, soprattutto per la distrazione e la velocità di chi è alla guida. "La città 30 è stata già realizzata in molte città europee e ha funzionato. Bisognerà solo abituarsi", assicura Lepore che in via di Casaglia – strada che ha già il limite dei 30 chilometri orari – ha partecipato all’inaugurazione dello spazio dei 300 scalini, risistemato grazie a 150mila euro del bilancio partecipativo. "Adesso – chiosa – i bolognesi potranno vivere in sicurezza uno degli spazi più romantici della città". Oltre ad un’area del Parco del Pellegrino, è stato migliorato anche il punto di ristoro - con anche accessi per i disabili - che si affaccia sulla città con una vista mozzafiato. Lavori importanti che, come racconta Mirko Alboresi, regista e vicepresidente del Teatro dei Mignoli che ha proposto l’iniziativa, sono stati "approvati dai cittadini del quartiere Porto-Saragozza". "L’idea è quella di fare un punto informativo su un sentiero Cai – spiega – che raccoglie anche i camminatori che percorrono la Via degli Dei. Insieme alla Consulta dell’escursionismo puntiamo a farlo diventare uno spazio aperto, non solo nel periodo estivo, ma anche in altre stagioni". "Questo progetto è stato significativo per l’esperienza del bilancio partecipativo – riassume Erika Capasso, delegata al bilancio partecipativo e presidente di Fondazione Innovazione Urbana – e dimostra come si possano rendere possibili cose che magari sembravano impossibili".