"Nuovi locali dell’Urp insalubri e inadeguati"

I locali dell’Urp di Granarolo non sono adeguati: questa la denuncia del consigliere di minoranza, Pino Minissale (nella foto) che, in merito, ha depositato un’interrogazione. Minissale specifica: "Il 19 settembre l’Urp è stato trasferito in locali del Comune, i cui spazi risultano, secondo me, del tutto inadeguati sia sotto il profilo strutturale che igienico-sanitario. La sala d’attesa è estremamente angusta, inadatta ad accogliere l’utenza in condizioni di sicurezza e dignità, e potenzialmente lesiva del diritto alla privacy e all’assistenza in un ambiente riservato; i locali sono un vero e proprio ’tugurio’, per via della scarsa illuminazione, assenza di adeguata aerazione, e spazi insufficienti sia per i lavoratori che per i cittadini. Due ampie vetrate affacciano direttamente su una strada ad alto scorrimento veicolare, con conseguente esposizione continua a forti rumori esterni che rendono difficoltosa la comunicazione con il pubblico, oltre a compromettere la concentrazione e il benessere dei dipendenti".

Il consigliere ha dunque chiesto all’amministrazione "chi ha disposto il trasferimento dell’Urp, se è stata effettuata una valutazione dei rischi, se i locali attualmente occupati rispettano i requisiti minimi previsti per i luoghi di lavoro e di accoglienza al pubblico, anche in termini di metratura, illuminazione, aerazione, barriere architettoniche e igiene; se vi siano state ispezioni preventive o successive al trasferimento e se si stia valutando un nuovo trasferimento in locali adeguati o un intervento urgente di adeguamento e bonifica degli spazi attuali". A Minissale ha fatto eco anche la Cisl Fp che ha inviato una segnalazione all’amministrazione.

L’organizzazione sindacale afferma: "La riorganizzazione è avvenuta senza alcun coinvolgimento dei lavoratori interessati, né una preventiva informazione alle organizzazioni sindacali. I colleghi si sono trovati di fronte a spostamenti e cambiamenti strutturali senza poter esprimere esigenze, criticità o suggerimenti. Questa gestione calata dall’alto ha prodotto disagi evidenti per il personale e per l’utenza. È inaccettabile che interventi così impattanti vengano ancora oggi gestiti ignorando completamente il contributo di chi lavora quotidianamente nei servizi. È altrettanto grave che, a distanza di settimane, non sia stata ancora convocata alcuna riunione per ascoltare il personale coinvolto e valutare l’efficacia delle modifiche apportate. Tutto questo si inserisce in un contesto lavorativo già complesso. Abbiamo chiesto l’apertura urgente di un confronto con l’amministrazione".

Zoe Pederzini