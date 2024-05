Nuovi luoghi all’ombra di Bologna Estate

L’estate bolognese è quella con più eventi a ingresso gratuito d’Italia. Il dato emerge dalla presentazione del nuovo cartellone di Bologna Estate sospinto dal claim ’Cultura continua’, al via il 17 maggio dal centro storico all’Appennino, tra grandi eventi e proposte diffuse di prossimità. Un particolare che conta quando si trascorre la stagione calda in città e ci si trova davanti a 362 progetti (192 sotto le Due Torri e 170 nell’area metropolitana) che mettono in campo tantissime opportunità tra musica, teatro, cinema, letteratura, arte, incontri e sport: a ognuno il suo evento, si potrebbe dire a seconda delle tasche – se il biglietto dei Dogstar di Keanu Reeves al Bonsai Festival al parco Caserme Rosse il 29 giugno costa circa 40 euro, Mick Harvey ex Bad Seeds di Nick Cave il 13 giugno a Frida nel parco con un quartetto d’archi è gratis, ad esempio. Per tutti c’è la possibilità di trovare qualcosa da fare in un’agenda che mostra il lavoro dei tanti operatori culturali all’ombra delle Due Torri. Un’estate sostenuta fino al 29 settembre dal Comune con 1.300.000 euro (di cui 500mila dal ministero della Cultura) e un cartellone dove non tutte le realtà ricevono contributi e chi non li ha può disporre del suolo pubblico gratuitamente, facilitazioni ed essere incluso nella comunicazione che passa anche attraverso un sito ricchissimo come www.bolognaestate.it, continuamente in aggiornamento.

Nuovi luoghi nuove idee. Un valore particolare è attribuito ai luoghi, a tutte le ’new entry’ del territorio, come ad esempio l’ala monumentale dell’Istituto Rizzoli (ex convento olivetano di San Michele in Bosco) e il parco adiacente, dove planerà ’Vista Paradox’, progetto di Archivio Zeta, o il nuovo giardino delle case Acer Popolarissime a Porto-Saragozza con il playground che ospita il cinema itinerante ’Si gira!’, i laboratori di danza gratuiti dal 22 maggio per ballare hip hop con Aka del Tpo o il tango con Olitango. Il Bologna Portici Festival dal 4 al 9 giugno presenterà nella zona universitaria una ’Zamboni culturale’ con alta socialità coinvolgendo il Treno della Barca e i portici tra piazza della Pace e la Certosa dove nascerà un villaggio temporaneo della danza con le proposte di Dancin’Bo. Tra le torri della Fiera nasce poi ’Istantanea Urbana’ performance di danza contemporanea all’ora del tramonto. Fiorisce per il primo anno anche Tropical Balera del Locomotiv al Giardino Penazzi in via della Torretta.

Le case di quartiere. Mismaonda porta ’Giorni perfetti, ci va il tempo che ci va’: cinque incontri negli spazi dei Quartieri dal 4 al 18 luglio con Lella Costa, Franco Arminio, Arianna P. Safonov, Dario Vergassola, Pippo e Andrea Santonastaso. ’Moonlight Scipione’ è alla Casa di Quartiere Scipione dal Ferro, Teatrino a due pollici segue 13 tappe per una rassegna itinerante di teatro di figura per famiglie e bambini, Fantateatro porta nelle Case di Quartiere lo spettacolo Oltre i Confini e la compagnia Lucchini porta la rassegna Mo soppa che spectacuel per valorizzare il teatro dialettale.

I Festival. Al parco Caserme Rosse Kid Yugi e Massimo Pericolo per Oltre Festival; Salmo + Noyz Narcos, Cat Power, Take That, Mogwai, Mahmood, Nick Mason, Kool and the Gang per Sequoie Music Park; Willie Peyote, Yngwie Malmsteen, Dogstar, Cosmo per Bonsai. Botanique ospita tra gli altri Arab Strap,Tangerine Dream, Cranes, King Hanna; Express Festival tra Locomotiv e Teatro Duse propone anche I Hate My Village, Alfa Mist, Irreversible Entanglements. Dumbo Summertime, all’ex scalo Ravone, ospita a maggio il Gemini festival con Acid Arab, Christian Lo¨ffler, Dirty Channels.