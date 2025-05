Nuovi modelli educativi per una scuola più inclusiva

Durante la visita della Ministra Alessandra Locatelli (nella foto) a Faenza, martedì 20 maggio, i rappresentanti di Consorzio Blu hanno illustrato i modelli di inserimento lavorativo post scolastico che saranno oggetto di disamina e presentazione in occasione di un incontro dedicato. La circostanza è seguita al convegno organizzato dal Consorzio dal titolo ’Inclusione è Partecipazione: quando la scuola si costruisce insieme’, svoltosi lo scorso 10 maggio. L’evento, patrocinato da Regione Emilia-Romagna, Città Metropolitana di Bologna, Comune di Bologna e AUSL di Bologna, ha consentito approfondimenti e confronti aperti al territorio, al mondo della scuola e dei servizi educativi, con l’obiettivo di analizzare i modelli di integrazione scolastica a livello nazionale, evidenziando la necessità di una maggiore omogeneità e qualità nell’organizzazione dei servizi.

"L’intento – ha dichiarato la presidente di Consorzio Blu, Katia Ceccarelli – è di garantire a tutti, indipendentemente dalla propria condizione, pari opportunità di apprendimento, partecipazione e crescita personale". Il Presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale ha sottolineato l’importanza di promuovere un cambio di paradigma nell’inclusione scolastica, passando da una concezione tradizionale di accoglienza a una partecipazione attiva e condivisa, riconoscendo ogni individuo come soggetto attivo e portatore di capacità, desideri, bisogni e visioni. Consorzio Blu ha confermato il proprio impegno nell’ambito scolastico per promozione modelli educativi innovativi in collaborazione con le istituzioni preposte.