Nuovi monitor per i pazienti in Terapia intensiva. Li dona l’associazione dedicata a Yuri Bernardi

Musica, video e intrattenimento: per i pazienti della Terapia Intensiva post-chirurgica dell’Irccs un nuovo dono dall’Associazione ’Yuri, una vita che continua’, nata in memoria di Yuri Bernardi, campione di pattinaggio scomparso a soli 22 anni in un incidente stradale. "I monitor donati dall’associazione saranno un significativo mezzo per migliorare il confort dei pazienti – spiega il direttore, Antonio Siniscalchi –. Siamo grati per questo ulteriore gesto di generosità, è molto importante"