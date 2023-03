Nuovi nomi delle vie, è polemica "Partigiani al posto di patrioti? Una scelta sbagliata e ridicola"

Scoppia la bufera dopo la decisione della giunta guidata da Matteo Lepore di cambiare la toponomastica di strade e piazze, togliendo la parola ’patrioti’ per sostituirla con ’partigiani’. L’attacco più duro arriva proprio dal campo di Lepore, il centrosinistra, e lo sferra l’ex ministro Arturo Parisi, prodiano della prima ora, con un cinguettio su Twitter in cui si spinge a definire "ridicola" la scelta del sindaco: "Incredibile! Togliere quindi la parola Patria anche dalla Costituzione? Ridicolo! Non credibile!". Come ormai noto, la giunta ha appunto deciso di modificare i nomi di piazze, giardini e vie della città dedicate ai personaggi che combatterono o si opposero ai nazifascisti: la denominazione sarà ‘partigiano’ o ‘partigiana’, mentre saranno eliminati tutti gli altri ‘sottotitoli’, da ‘patriota’ a ‘caduto per la Liberazione’. In tutto si tratta di un’ottantina di cartelli da modificare. Anche Lepore, ieri, ha scelto Twitter per rintuzzare le polemiche e sottolineare l’amore di Bologna per le parole Patria e patrioti: "Partigiani e partigiane sono patrioti da sempre per noi. Altrove semmai bisogna precisarlo, dove non si riconosce la loro lotta come bene comune condiviso. Ma da noi state tranquilli. Bologna è medaglia d’oro al valore militare per la Liberazione d’Italia, la nostra Patria"....