Nuovi parcometri a Bologna, la beffa è dietro l'angolo

Bologna, 17 marzo 2023 – I parcometri sono diventati "smart". Ma non senza qualche anomalia. Lungo le strade della città, i nuovi strumenti presenti dal primo marzo consentono ai cittadini, già da ora, di pagare il proprio ticket – con carta di credito o monete – attraverso un touch screen in cui sarà possibile inserire la targa senza dover esporre il biglietto sul cruscotto. Un passo in avanti tecnologico che si avvale della novità (e della comodità) di poter prolungare la sosta da un altro parchimetro di qualsiasi zona tariffaria, al prezzo vigente nell’area nella quale si è parcheggiata l’auto.

Facciamo un esempio. Se si è parcheggiato il proprio veicolo nella corona semicentrale (a 1,50 euro l’ora) e sta per scadere il parcheggio, sarà possibile prorogarlo anche da lontano, magari attraverso un parchimetro posizionato in centro storico, ma al costo della zona in cui l’auto è stata parcheggiata (in questo caso, sempre 1,50 euro l’ora). Si evitano così, ritardi, multe o corse verso l’auto.

Occhio, però, a non far scadere il parcheggio. Nemmeno di un minuto. Una criticità che ha fatto storcere il naso ad alcuni cittadini ritrovatisi in questa situazione: una volta superato l’orario di scadenza, infatti, non sarà possibile prorogare il pagamento e apparirà la scritta ‘transazione non trovata’. A quel punto, essendo scaduto il ticket, si potrà soltanto procedere con il pagamento per un nuovo biglietto, senza comunque tornare alla macchina, ma sborsando la quota della zona o del settore in cui si trova il parchimetro e non il veicolo.

Secondo esempio: trovato parcheggio al quartiere Savena, a 1.20 euro l’ora (corona periferica), una volta scaduto definitivamente il biglietto, se ci si trova davanti al parchimetro di piazza Roosevelt, si potra sì effettuare il pagamento a distanza ed evitare le multe, ma pagando in questo caso 2,40 euro l’ora, ovvero quelli richiesti nella cerchia del mille. Una particolarità a cui bisogna quindi stare attenti per non sborsare una quota extra.

Inoltre, la rivoluzione dei parcometri ne ha ridotto notevolmente il numero: passano da 900 a poco più di 560. Aumenta quindi la possibilità di non trovare velocemente una colonnina nei paraggi e, parallelamente, risulta più facile non riuscire a prorogare il parcheggio in tempo. Il problema non sussiste, invece, se si paga ex novo un ticket rimanendo nella stessa zona e quindi con le medesime quote tariffarie, dove la transazione non sarà maggiore e anche in questo caso non sarà obbligatorio ritornare indietro per cambiare e aggiornare il biglietto.