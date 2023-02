Nuovi permessi per la zona Ztl Piattaforma online per i rilasci

Da lunedì sarà disponibile una nuova piattaforma online per richiedere o rinnovare i permessi di transito e sosta dei veicoli a motore nella Zona a Traffico Limitato e nella Zona a Sosta Regolamentata di San Giovanni in Persiceto. Entro il 31 marzo, tutti i titolari di un permesso e ancora in possesso dei requisiti dovranno accedere alla piattaforma per rinnovare il proprio permesso, anche qualora non risultasse scaduto. Dall’1 aprile, infatti, la Polizia Locale procederà con gli accertamenti di regolarità dell’accesso e della sosta nel centro storico. Per accedere al portale sono necessarie le credenziali Spid o Cie. Il permesso sarà virtuale e non più rilasciato su carta, associato alla targa del veicolo del richiedente. Per i residenti, il permesso virtuale sarà valido fino al mantenimento del possesso del requisito della residenza.