Sin dall’inizio… forza Bologna! Ecco i nuovi piccoli tifosi rossoblù

Bologna, 6 marzo 2025 – Fin dall’inizio… forza Bologna! Il coro dei tifosi rossoblù rivisitato è il motto che accompagna l’iniziativa ideata da Bologna Fc 1909 – in collaborazione con il Comune di Bologna e con il prezioso supporto di Marcon e delle aziende partner Saputo, Selenella e Lavoropiù – che regala la maglia ufficiale della squadra a tutte le nuove nate e tutti i nuovi nati del Comune di Bologna a partire dallo scorso gennaio.

Un’iniziativa dal grande valore simbolico per le emozioni che lo sport regala ad ogni età e che, al Policlinico Sant’Orsola, si unisce all’entrata a pieno regime della nuova Maternità, inaugurata a dicembre 2024.

7 foto L'iniziativa promossa dal club di Saputo prevede la consegna una maglietta ufficiale ai neonati. Fenucci: “In linea con tutto quello che il club fa sul territorio per cercare di far affezionare i giovani tifosi ai nostri colori”

Come funziona

L’iniziativa prevede la consegna contestualmente alla registrazione della bambina o del bambino, in uno dei punti adibiti presso l’ospedale Sant’Orsola Malpighi, l’ospedale Maggiore e il Settore Servizi Demografici del Comune di Bologna.

“Abbracciamo diverse fasce d’età, dal Kids Club al Senior, mancavano i neonati. Ringrazio il Comune e tutti i partner che abbiamo coinvolto in questa iniziativa sul territorio. Il Bologna è una bellissima ancora di legami affettivi al territorio bolognese. Siamo molto contenti di portare avanti anche questo progetto per portare i colori rossoblù anche in un evento così speciale come quello della nascita di un bimbo”, aveva detto alla presentazione del progetto l’amministratore delegato Claudio Fenucci.