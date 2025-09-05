"Nuovi poliziotti in arrivo e reati in calo"

"Quello che va contrastato è soprattutto il senso di impunità: chi sbaglia deve pagare e con questo governo è fondamentale che tutti ne siano consapevoli". Così Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, commenta senza mezzi termini la brutale aggressione avvenuta nella pizzeria Pinko Pallino di San Giovanni in Persiceto.

"Il governo Meloni – aggiunge – ha realizzato tutto ciò che era necessario per fornire ai soggetti che operano nel settore della sicurezza gli strumenti adeguati per una risposta puntuale alle esigenze del territorio. L’amministrazione locale e le forze dell’ordine hanno agito con efficacia, quindi ci aspettiamo che anche la magistratura faccia la sua parte e ponga questo delinquente in condizioni di non fare più del male". Bignami è stato protagonista di un incontro a porte chiuse con il sindaco Lorenzo Pellegatti e diversi esponenti delle forze dell’ordine del territorio comunale. Un incontro che, secondo il primo cittadino di San Giovanni, "ha ribadito ancora una volta la vicinanza delle istituzioni a chi opera in termini di prevenzione e sicurezza" e che rappresenta un "sostegno forte, deciso e incondizionato". Una linea, quella del contrasto all’impunità, condivisa anche da Pellegatti: "Gli indici dicono che gli eventi predatori sono in calo, ma ciò non vuol dire che possiamo abbassare la guardia. La mia amministrazione è fortemente schierata per l’ordine pubblico. Andremo a combattere anche il singolo episodio, perché sul mio territorio non tollero nessun episodio di delinquenza".

Il sindaco ha poi fatto il punto della situazione sugli organici delle forze dell’ordine dispiegate sul territorio: "A breve entreranno in servizio quattro nuovi agenti della Polizia di Stato; sono giovani, quindi ci sarà anche una sorta di ricambio generazionale. Possiamo contare su un buon numero di carabinieri e abbiamo assunto altri vigili urbani, tant’è che abbiamo un rapporto di un agente ogni 1.000 abitanti, per un totale di 28 agenti in forza". Ma, oltre a destinare risorse al personale, necessario pure "dotare gli agenti e i mezzi mobili di strumenti tecnologici all’avanguardia e di telecamere sempre più efficienti". Pellegatti si è espresso anche sui fatti di piazza Bergamini: "Penso sia un episodio eccezionale, non c’è alcuna radicalizzazione o diffusione orizzontale della delinquenza. Stiamo monitorando con estrema attenzione il caso e siamo pronti a mettere in campo tutte le misure a nostra disposizione, ma episodi del genere non devono ripetersi".

