Nuovi progetti scelti e votati dai cittadini a Castel Maggiore: Bilancio Partecipativo 2021

Domani, alle 20,30, al teatro Biagi D’Antona di Castel Maggiore prende il via la quinta edizione del Bilancio partecipativo. Il Bilancio partecipativo mette in palio un budget di 10.000 euro, da parte del Comune, da destinare a progetti presentati da cittadini singoli e associati, sui quali si esprime il voto popolare. In programma la presentazione ed il dialogo sulle tematiche da affrontare, sulle zone del territorio e sulle aree di competenza. I partecipanti all’incontro verranno divise in tavoli di lavoro e si confronteranno su alcuni temi chiave che porteranno poi ad una condivisione di obiettivi per la scrittura dei progetti da portare al voto. Lunedì 30 ottobre alle 20,30 in sala Pasolini ci sarà l’incontro di restituzione di quanto emerso e si sarà il via al processo vero e proprio di presentazione dei progetti da sottoporre al voto popolare nel mese di dicembre. Nel 2019 ha vinto Fortinbike, percorso mountain bike nel bosco planiziale di Trebbo di Reno. Nel 2020 ha vinto Domeniche in piazza, progetto di animazione di piazza Amendola. Nel 2021 ha vinto Domeniche al cinema, progetto di socializzazione dei giovani. E l’anno scorso ha vinto Comune Green, progetto in corso di realizzazione di installazione di rastrelliere e diffusione di super - lucchetti antifurto.