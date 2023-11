Nuovi raid della baby gang: "Via Battaglia senza pace"

I baby vandali tornano a colpire in via Felice Battaglia e dintorni. Lunedì mattina fuori dall’asilo nido lì presente, lo scenario era desolante: una bicicletta sfondata sembra a calci, un bidone della spazzatura devastato e l’immondizia sparsa in giro, il paletto della rete di recinzione che porta all’asilo incrinato forse nel tentativo di introdursi nell’area privata. Poi, qualche nuovo graffito e resti di cibo (pizza, incarti del ristorante cinese e di fast food) abbandonati sul muretto lì accanto.

La situazione di degrado non si esaurirebbe lì: un papà, che preferisce rimanere anonimo, racconta che la scorsa estate è stato minacciato con un coltellino da alcuni adolescenti che aveva ripreso dopo averli sorpresi mentre erano intenti a sciogliere con l’accendino e poi ’affettare’ i giocattoli di plastica dell’area dedicata ai bambini all’interno del parco di via Felice Battaglia. Giochi che peraltro sono tuttora fuori uso. Anche il cantiere vicino all’asilo non sarebbe rimasto immune da incursioni notturne degli ormai soliti noti, ragazzini tra i 13 e i 17 anni secondo le ricostruzioni, e del fatto è stata informata la polizia, più volte intervenuta sul posto.

A farsi portavoce dell’allarme, alla luce anche dell’ordine del giorno bocciato in Quartiere Porto Saragozza due settimane fa, in cui lei chiedeva l’installazione di telecamere in zona, è la consigliera di Forza Italia è Annamaria Cesari: "Purtroppo la maggioranza al Porto Saragozza ha banalizzato per ben due volte il problema sicurezza al parco Melloni e in via Felice Battaglia ed è stata sorda ai miei ordini del giorno, il primo dei quali risale al 2022 – attacca la consigliera –, con cui chiedevo un maggior presidio e l’installazione di telecamere di videosorveglianza in zona, specialmente in corrispondenza dell’asilo nido Gaia, della scuola d’infanzia de Stefani, del nuovo polo Carracci e del parco giochi e sgambatoio cani". Ebbene, prosegue, "nei giorni scorsi, ignoti hanno cercato di accedere all’asilo nido piegandone la recinzione e hanno vandalizzato l’area limitrofa. Auspico che il sindaco Matteo Lepore e la giunta abbiano una maggior sensibilità sul tema e accolga le richieste dei cittadini sull’installazione di telecamere nelle aree indicate. L’apertura dell’assessore Massimo Bugani in sede di question time a riguardo ci fa ben sperare".

