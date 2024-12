Nuovi ritrovamenti al Casone del Partigiano: un futuro di valorizzazione culturale

Un futuro per il Casone del Partigiano, nel territorio di San Pietro in Casale, dove sono spuntati nuovi preziosi reperti. Il sindaco Alessandro Poluzzi annuncia un nuovo ritrovamento archeologico e, con esso, la vittoria dell’amministrazione a un bando che finanzierà la valorizzazione di un sito che potrebbe diventare un 'attrattore' per il paese.

"L’area del Casone del Partigiano, luogo in cui attualmente si concentrano gli scavi, rappresenta non solo un frammento significativo della nostra storia, ma anche un punto di partenza per immaginare il futuro del nostro Comune come custode e promotore della cultura", ha spiegato Poluzzi durante un incontro con i cittadini promosso dalla Soprintendenza archeologia Belle arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna.

Lo scavo nell’area del Casone del Partigiano, in aperta campagna, presenta un sito produttivo comprensivo, tra le altre cose, di macine di produzione, piastre di cottura e un corredo di tegole bollate datate nel periodo dell’Imperatore Tiberio (I sec. d.c). Una particolarità del ritrovamento è il tetto del fabbricato romano, che, oltre a permettere di datare con precisione i reperti, si presenta in condizioni di conservazione eccellenti.

I reperti sono emersi durante un progetto finanziato con fondi Pnrr mirato all’ammodernamento della rete idrica della zona dell’Unione dei Comuni Reno Galliera, committente Hera. Nel 2024, il sito ha beneficiato di un finanziamento MiC di 35mila euro, che ha permesso la realizzazione di tre interventi (tutti conclusi). Ma non è finita. Durante la restituzione al pubblico, è stato illustrato un importante cronoprogramma di nuovi scavi archeologici e progetti di valorizzazione finanziati da risorse del Ministero del turismo e dei beni culturali.

"L’attenzione resta alta – annuncia la sottosegretaria al Ministero della Cultura, Lucia Borgonzoni –. Continueremo ad investire per riportare alla luce l’antica bellezza del complesso produttivo di età romana e valorizzarlo come merita". Il Ministero, infatti, ha annunciato lo stanziamento totale di 400mila euro, così suddiviso: 230mila euro nel 2025, 120mila euro nel 2026, 50mila euro nel 2027.

Così, la Soprintendente Francesca Tomba: "Si tratta di un sito con i resti archeologici più consistenti tra gli insediamenti produttivi finora noti in questo settore della pianura. È un progetto in cui la Soprintendenza crede molto e in cui si stanno attivando preziose sinergie con il territorio, dalle associazioni agli enti locali".

L’obiettivo è "investire nel futuro del nostro territorio - chiude Poluzzi -. Questi ritrovamenti non devono rimanere confinati agli studiosi. Vogliamo continuare a renderli accessibili, creare percorsi tematici, esposizioni e iniziative che coinvolgano tutta la cittadinanza. La storia del nostro territorio è un patrimonio collettivo che deve essere condiviso, non solo per comprenderlo, ma per farlo vivere".