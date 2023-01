Nuovi servizi per le famiglie, corsi per tate e spazi per lattanti

Sempre più servizi, a San Lazzaro, per le famiglie. Dopo l’iniziativa delle ostetriche a casa ora la novità riguarda le baby sitter. In febbraio verrà attivato un corso gratuito e i partecipanti verranno inseriti in un elenco al quale si potranno rivolgere le famiglie. Il Comune, in collaborazione con Cadia, organizza un corso di formazione per baby sitter rivolto a tutti coloro che svolgono questa attività e vogliono acquisire competenze professionali: quindici ore di Pedagogia dello sviluppo dell’età evolutiva, 5 ore di inclusività pedagogica nella disabilità, 6 ore finalizzate ad acquisire competenze di primo soccorso infantile, 10 ore di tirocinio, 4 ore di supervisione. I requisiti di accesso per frequentare il corso sono un diploma di scuola secondaria superiore o corso di formazione professionale in ambito educativo, di cura e sanitario; un casellario giudiziario negativo.

Saranno valutate in sede di colloquio motivazionale anche eventuali esperienze professionali pregresse e al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza. Info: a Germana Grandi alla mail [email protected]

Allo stesso tempo, all’interno del progetto comunale ‘Da zero a cento’, ovvero una progettualità dell’amministrazione che vuole essere al fianco dei cittadini dalla nascita e fino alla vecchiaia, il sindaco Isabella Conti ha istituito anche il servizio gratuito ‘Lattanti’. "All’interno dei nidi comunali sono state istituite sezioni ad hoc per i bambini che hanno dalle poche settimane fino all’anno di vita - racconta la Conti -. Un luogo che vuole essere protetto che aiuta le neo mamme creando comfort e dando preziosi consigli".

Zoe Pederzini