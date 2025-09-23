Nuovi spogliatoi e torri dei fari rifatte. Lo stadio ora splende

Grande inaugurazione, quella tenutasi sabato, per gli spogliatoi al centro sportivo di San Giorgio di Piano nello stadio. Ai recenti interventi di miglioramento dell’efficientamento energetico delle due palestre con la sostituzione dell’illuminazione (fari e luci), degli infissi (comprese finestre e vetrate), installazione delle nuove torri faro dello stadio è seguita e la completa ristrutturazione degli spazi sotto la tribuna: ingresso, corridoi spogliatoi squadre, arbitri, allenatori, magazzino e infermeria.

L’inaugurazione è avvenuta con la partecipazione delle squadre più giovani delle società Ba.sca, Bologna Fc e Granamica e dei loro allenatori e dirigenti. Sugli spalti tanti genitori, parenti e amici. Il taglio del nastro è avvenuto insieme al sindaco Paolo Crescimbeni: ospite d’eccezione, Franco Zucchini detto ’Franchino’ o ’Bisticchino’ (nella foto). Franchino vive ora in casa di riposo, ma fino a pochi anni fa è stato volontario del centro sportivo e del centro sociale.

Così il sindaco: "Franco rappresenta tutti quei volontari che si impegnano con tanta passione e volontà per la crescita e il miglioramento della comunità. Lo sport non è solo cultura di benessere ma anche socialità e educazione a valori di rispetto e solidarietà. Avere bravi allenatori e volontari aiuta a far crescere con questi valori ragazzi ma anche adulti. Ringrazio l’ufficio tecnico che ha seguito attentamente i lavori e l’impresa per aver rispettato i tempi e consegnato la struttura completamente ristrutturata e funzionante per permettere l’inizio dei campionati".