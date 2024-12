Nuovi sportelli Uila e Copagri aperti a Budrio e Minerbio per servizi fiscali a agricoli

Nuovi servizi per i cittadini di Budrio e Minerbio: Uila e Copagri hanno aperto le porte delle nuove sedi. Nel corso del 2024 si sono tenute le inaugurazioni dei nuovi uffici sui territori di Budrio e Minerbio. La Uila-Uil territoriale di Bologna ha messo a disposizione di lavoratori, pensionati e famiglie la propria professionalità per servizi di tutela sindacale, assistenza fiscale e previdenziale. La Copagri, per le aziende agricole, è invece specializzata per tutto ciò che riguarda la tenuta contabile e fiscale oltre che per l’inoltro delle pratiche agroambientali e tutto ciò che è previsto per la richiesta di contributi comunitari e bandi.

Gli uffici, sede di entrambe le associazioni, si trovano a Minerbio in via Garibaldi 66/c e a Budrio in viale I° Maggio 22.