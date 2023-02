L’Amministrazione comunale ha provveduto ad installare le nuove

postazioni per parcheggiare le biciclette sotto la pensilina al’esterno della stazione ferroviaria. Il montaggio dei nuovi stalli, per fissare le biciclette e legarle in sicurezza, è stato fatto contestualmente allo smantellamento delle postazioni vecchie ed è inoltre previsto un nuovo spazio per il parcheggio di scooter e motorini. "I primi passi di questo importante percorso di progettazione partecipata – dice l’assessore ai

Lavori Pubblici Giuliano Giordani – erano stati

compiuti nel maggio 2021 all’interno del cosiddetto cantiere allestito proprio in via Gramsci. Insieme abbiamo

condiviso, attraverso interviste e laboratori, le nostre idee sul futuro della Città con l’obiettivo più di costruire le condizioni per una vera mobilità sostenibile".