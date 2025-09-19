La risposta che serviva

Valerio Baroncini
La risposta che serviva
Bologna
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Imprenditore morto in moto Previsioni meteoCandidati impresentabiliBar CarlinoFestival FilosofiaSagre weekend
Acquista il giornale
CronacaBologna, nuovi velox in modalità ‘tutor’ in provincia. “Prevengono gli incidenti”
19 set 2025
REDAZIONE BOLOGNA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Bologna
  3. Cronaca
  4. Bologna, nuovi velox in modalità ‘tutor’ in provincia. “Prevengono gli incidenti”

Bologna, nuovi velox in modalità ‘tutor’ in provincia. “Prevengono gli incidenti”

La delegata Larghetti racconta il Piano della città metropolitana: “Valutiamo con la Prefettura dove installarli”. Sotto la lente le strade extraurbane più problematiche per il numero di incidenti

Simona Larghetti, delegata metropolitana alla Mobilità

Simona Larghetti, delegata metropolitana alla Mobilità

Per approfondire:

Bologna, 19 settembre 2025- Nuovi autovelox in modalità ‘tutor’ sulle Provinciali. È uno dei progetti attorno a cui ruota il Piano integrato metropolitano di sicurezza stradale, presentato oggi a ‘Filla’, in Montagnola. “C’è una collaborazione stretta con la Prefettura – spiega Simona Larghetti, delegata metropolitana alla Mobilità –, con il tavolo sull’osservatorio per l’incidentalità si sta facendo una ricognizione di tutti i velox. C’è anche l’idea di istituire dei tutor nelle strade extraurbane più problematiche per numero di incidenti”.

“La discussione è in campo già da vari anni – ricorda Larghetti –, anche perché nel frattempo sono intervenute delle novità normative. Tutti gli autovelox esistenti sono stati censiti per verificare che corrispondano anche alla nuova normativa: i Comuni e i proprietari delle strade hanno chiesto nuovi dispositivi e per mettere un autovelox dobbiamo dimostrare che ci sono stati incidenti gravi e mortali negli ultimi cinque anni, dovuti all’eccesso di velocità. La Prefettura sta verificando i parametri per stabilire quali punti delle nostre strade provinciali hanno bisogno di un dispositivo di controllo”.

Il piano

Il primo passo, come conferma il sindaco Matteo Lepore, è vedere “confermati quelli che già ci sono”: “Poi nelle strade pericolose, soprattutto fuori dal capoluogo, ci sono alcune richieste perché si continua a morire in strada. E penso che sia davvero una grande emergenza”. Sulle strade provinciali, spiega ancora Larghetti, si andrà poi a “mappare i punti più pericolosi e riprogettare gli incroci, dove ci sono stati molti incidenti gravi e mortali negli ultimi anni”: “Andremo a ridefinirli con un piano di investimenti di cinque milioni di euro da qui al 2028”. Saranno mappati anche i punti che, secondo un metodo di analisi predittivo, potrebbero “essere pericolosi”.

A questo si affianca anche “un programma di educazione stradale per le scuole di ogni ordine e grado” a livello metropolitano e “la realizzazione della ‘Bicipolitana’, oggi arrivata al 50%”, chiosa Larghetti. Saranno estese anche le zone 30 nei Comuni dell’area metropolitana, con “il piano che dà strumenti ai Comuni per ridisegnare i centri abitati”. “Vogliamo ridurre le morti in strada e gli incidenti e lo si può fare con un patto fra tutti gli attori, a partire da enti locali, dalla Prefettura, dalle forze dell’ordine dai e cittadini che ogni giorno prendono l’auto”, chiude il sindaco.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata