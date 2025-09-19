Bologna, nuovi velox in modalità ‘tutor’ in provincia. “Prevengono gli incidenti”

Bologna, 19 settembre 2025- Nuovi autovelox in modalità ‘tutor’ sulle Provinciali. È uno dei progetti attorno a cui ruota il Piano integrato metropolitano di sicurezza stradale, presentato oggi a ‘Filla’, in Montagnola. “C’è una collaborazione stretta con la Prefettura – spiega Simona Larghetti, delegata metropolitana alla Mobilità –, con il tavolo sull’osservatorio per l’incidentalità si sta facendo una ricognizione di tutti i velox. C’è anche l’idea di istituire dei tutor nelle strade extraurbane più problematiche per numero di incidenti”.

“La discussione è in campo già da vari anni – ricorda Larghetti –, anche perché nel frattempo sono intervenute delle novità normative. Tutti gli autovelox esistenti sono stati censiti per verificare che corrispondano anche alla nuova normativa: i Comuni e i proprietari delle strade hanno chiesto nuovi dispositivi e per mettere un autovelox dobbiamo dimostrare che ci sono stati incidenti gravi e mortali negli ultimi cinque anni, dovuti all’eccesso di velocità. La Prefettura sta verificando i parametri per stabilire quali punti delle nostre strade provinciali hanno bisogno di un dispositivo di controllo”.

Il piano

Il primo passo, come conferma il sindaco Matteo Lepore, è vedere “confermati quelli che già ci sono”: “Poi nelle strade pericolose, soprattutto fuori dal capoluogo, ci sono alcune richieste perché si continua a morire in strada. E penso che sia davvero una grande emergenza”. Sulle strade provinciali, spiega ancora Larghetti, si andrà poi a “mappare i punti più pericolosi e riprogettare gli incroci, dove ci sono stati molti incidenti gravi e mortali negli ultimi anni”: “Andremo a ridefinirli con un piano di investimenti di cinque milioni di euro da qui al 2028”. Saranno mappati anche i punti che, secondo un metodo di analisi predittivo, potrebbero “essere pericolosi”.

A questo si affianca anche “un programma di educazione stradale per le scuole di ogni ordine e grado” a livello metropolitano e “la realizzazione della ‘Bicipolitana’, oggi arrivata al 50%”, chiosa Larghetti. Saranno estese anche le zone 30 nei Comuni dell’area metropolitana, con “il piano che dà strumenti ai Comuni per ridisegnare i centri abitati”. “Vogliamo ridurre le morti in strada e gli incidenti e lo si può fare con un patto fra tutti gli attori, a partire da enti locali, dalla Prefettura, dalle forze dell’ordine dai e cittadini che ogni giorno prendono l’auto”, chiude il sindaco.