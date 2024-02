Nuovo asfalto su alcune strade nel capoluogo e nelle frazioni

Nuova pavimentazione a Budrio. A partire da lunedì 11 marzo, condizioni meteo permettendo, verranno realizzati lavori di ripristino in conglomerato bituminoso di pavimentazioni stradali, nelle seguenti strade con questo ordine di esecuzione: via Fausto Coppi, in località Vedrana (divieto di sosta e strada chiusa per lavori eccetto mezzi di soccorso, per quanto riguarda i residenti saranno informati dall’impresa esecutrice), via Casona, in località Dugliolo (dal civico 32 al confine con Minerbio, circa 1,3 chilometri, gli interventi verranno effettuati con senso unico alternato), via Fratelli Rosselli, a Budrio paese, via Dritto, sempre in paese (ripresa in prossimità del Ponte Fiume Idice): l’ intervento verrà effettuato con senso unico alternato. I lavori dovrebbero durare tra gli 8 e i 10 giorni.