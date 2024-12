Nuovo asilo nido, lavori al traguardo entro luglio

Continua l’impegno dell’Amministrazione pre rendere le scuole sempre più accoglienti.

Il Comune, infatti, fa sapere che nelle adiacenze della scuola primaria ‘Romagnoli’ sono in corso i lavori per la realizzazione di un nuovo nido d’infanzia che funzionerà come succursale del nido ‘Cappuccini’.

Il termine dei lavori è previsto per luglio dell’anno prossimo e la scuola potrà accogliere fino a 63 bambini. Mentre nella frazione di San Matteo della Decima prosegue, inoltre, l’intervento di demolizione del nido ‘Meraviglia’ che porterà alla ricostruzione della struttura scolastica secondo criteri antisismici entro aprile dell’anno prossimo, con un ampliamento che aumenterà la capienza da 43 a 63 bambini.

Infine, proseguono i lavori di adeguamento sismico alla scuola ‘Mameli’ all’esterno del complesso scolastico.

p. l. t.