Nuovo bando per la selezione delle startup

Al via il bando Co-Start Villa Garagnani (l’incubatore del Comune di Zola Predosa) per la selezione di quattro startup innovative che fruiranno, gratuitamente, di spazi e servizi dedicati allo sviluppo della loro idea imprenditoriale. La selezione è aperta a soggetti singoli, team informali e startup costituite da non oltre 36 mesi, afferenti a tutti i settori merceologici.

Il percorso prevede due mesi di pre-incubazione cui accederanno tutti i progetti imprenditoriali che avranno ottenuto la valutazione minima: una Commissione di selezione, composta da esperti e imprenditori, individuerà le quattro startup che avranno ottenuto i migliori risultati e potranno accedere a quattro mesi di incubazione con servizi di di coaching, tutoring e temporary management prevalentemente one-to-one.

Seguiranno tre mesi di accelerazione durante i quali il percorso si concentrerà su azioni di networking e ricerca fondi, tramite masterclass, incontri collettivi e attività one-to-one, per un valore complessivo dell’intero percorso quantificabile in oltre 10mila euro per ciascuna startup selezionata.

La scadenza per l’invio delle candidature è il 7 febbraio 2024. Approfondimenti, supporto online o in presenza per la predisposizione della candidatura possono essere richiesti entro il 29/1/2024 scrivendo alla mail co-start@villagaragnani.it. Ulteriori informazioni e tutta la modulistica sono reperibili sul sito https://www.villagaragnani.it/co-start.