Nuovo blitz alla Stamoto. Dodici occupanti nei guai

Un altro blitz alla Stamoto. Dove negli scorsi giorni i cittadini erano tornati a denunciare, anche tramite le pagine del Carlino, i problemi legati alla presenza di spacciatori e bivacco. Il servizio straordinario di controllo all’ex caserma di via Massarenti, che ha visto in campo la polizia, è stato messo in atto venerdì, nelle prime ore della mattina. Dalle 7 circa, una trentina di operatori appartenenti a diversi reparti, tra cui il Reparto mobile, il Reparto prevenzione crimine, la Squadra Mobile, l’Ufficio immigrazione e l’unità cinofila antidroga della polizia locale hanno iniziato a perlustrare l’enorme area, identificando tutte le persone che sono state trovate all’interno.

Nello specifico, erano in dodici: dieci di origine centroafricana in particolare somali, gambiani e senegalesi, e due nordafricani, un marocchino e un tunisino. Tutti sono stati denunciati per il reato di invasione di terreni ed edifici aggravata perché commessa da più di cinque persone, e di conseguenza sono stati anche allontanati dall’area. Dagli accertamenti è emerso inoltre come tutti avessero precedenti per reati contro il patrimonio e contro la persona.

Due sono, invece, risultati irregolari: si tratta di un trentaseienne del Gambia e di un tunisino di 47 anni che ieri mattina sono stati accompagnati nei centri di permanenza per il rimpatrio di Potenza e Torino ai fini dell’espulsione. Non è stata invece trovata sostanza stupefacente.

L’area, da anni in stato di abbandono, è tristemente nota per essere stata ‘location’ lo scorso anno di rave party nonché per essere un rifugio perfetto per spacciatori e soggetti irregolari. A sollevare il problema delle condizioni della ex caserma era stato negli scorsi giorni anche il consigliere di Fratelli d’Italia Francesco Sassone: "Sono anni che il Comune promette invano una riqualificazione della ex caserma Stamoto. Ma sino ad ora i residenti e commercianti della zona hanno solo avuto moltissime chiacchiere e nessun fatto", aveva detto. Anche il capogruppo della Lega Matteo Di Benedetto è intervenuto dopo il blitz, ringraziando "le forze dell’ordine" e sottolineando il "fallimento del Comune sull’ex Stamoto.

Nonostante la grande disponibilità del Governo, che ha portato alla convenzione, il sindaco Lepore non ha più fatto nulla di concreto. Dove sono finite le opere promesse? A oggi, nulla è stato fatto. Questa è una chiara responsabilità politica".