Nuovo braccio di ferro. Bolognina, sfratto rinviato a causa del presidio Cobas

"Lo sfratto oggi non si fa. Noi ci fermiamo qui a mangiare con Helena". Così hanno detto gli attivisti del sindacato Adl Cobas e così hanno fatto, dopo una mattinata di ’lotta’ al grido di "casa, diritti e dignità" in Bolognina. Perché "non tutte le situazioni finiscono come in via Michelino. Gli sfratti si possono ancora bloccare e questa ne è la dimostrazione". Ed è quindi ’festa’, in via Nicolò dall’Arca, per lo sfratto mancato – e rinviato al 20 novembre – della signora Helena, 50 anni originaria del Bangladesh ma con cittadinanza italiana, che deve lasciare l’appartamento in cui vive dal 2009. Il picchetto antisfratto, ieri mattina, è iniziato molto presto: a partire dalle 7, infatti, si sono radunati una trentina di sindacalisti sotto al civico 54, dove vive Helena, in Italia da ben 18 anni e dipendente con contratto a tempo indeterminato di un’impresa di pulizie. Tra i locali in cui lavora, anche la biblioteca Salaborsa e Palazzo d’Accursio.

Una sicurezza economica, però, che non le permette di pagare l’affitto alla proprietà dell’appartamento, che possiede, tra l’altro, l’intero stabile. Fino a poco tempo fa, infatti, la quota mensile (per un totale di 600 euro) Helena la divideva con il nipote, accompagnato da moglie e figlio: 300 euro li versava lei e 300 euro li versava lui. Ma a un certo punto, il nipote ha smesso di pagare la sua quota e, tramite i servizi sociali, è riuscito a trovare un’altra sistemazione, lasciando Helena ad affrontare non solo la morosità che lui stesso ha provocato, ma anche l’avviso di sfratto che è arrivato a marzo, anche se il suo contratto di locazione scade ad aprile 2026. "Non chiedo nulla, se non un po’ di tempo per trovare un’altra casa. I prezzi sono altissimi, io non ce la faccio – dice anche in presenza dell’ufficiale giudiziario, che intorno alle 12 le ha comunicato la nuova data di esecuzione dello sfratto, giunto ieri al quarto tentativo –. E poi i proprietari non vogliono più affittare agli stranieri". E i servizi sociali? "Ci siamo andati – assicurano Helena e sindacalisti –, ma hanno detto che non c’è possibilità di presa in carico per me". E quindi la 50enne potrebbe perdere un tetto sopra la testa.

Mentre Helena prepara il pranzo per tutti e aspetta in casa l’eventuale arrivo della polizia, l’avvocato della proprietà, che tuona solo un semplice "no comment" e l’ufficiale giudiziario si aggirano attorno al palazzo, senza mai avvicinarsi agli attivisti di Adl Cobas, a cui, però, i due avevano assicurato l’arrivo di una Volante intorno alle 11. Ma nessuno si è presentato, a detta dell’ufficiale giudiziario, a causa di "un disguido". Ma "lo Stato non è al servizio dei palazzinari né di chi cerca di lucrare sui bisogni delle persone – tuona Tiziano Ghidelli del sindacato –. Non pretendiamo che una persona stia qua senza pagare, ma che rimanga in casa fino alla fine del contratto risanando il debito e pagando l’affitto". Infatti, la signora Helena "ha presentato un’offerta per ripianare il debito accumulato di 3,500 euro – continua –. Ma la proprietà, con la quale cerchiamo un dialogo da mesi, si è rifiutata. È surreale".

Pare che l’idea dei proprietari sia di trasformare l’alloggio in un bed and breakfast e infatti i cartelli di protesta rimandano agli affitti brevi: "No check-in, sì check-reality", c’è scritto su un cartello; "questa città non è un bnb", recita un altro. Sui materassi fuori dalla porta d’ingresso, il messaggio è chiaro: "Basta sfratti" e "contro i padroni della città". Fuori dall’edificio, anche il consigliere comunale di Coalizione Civica Detjon Begaj: "Il Comune ha investito oltre 200 milioni di euro sul tema casa, ma quando i proprietari scelgono di mandare via gli inquilini, gli strumenti istituzionali non bastano".