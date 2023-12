Nuovo campo al Palasport: "Investiamo sugli impianti"

Un passo in più per gli sportivi di Galliera. Nel palazzetto dello sport Bentivogli è nato il nuovo campo da gioco per gli amanti del basket e del volley, e sono stati messi i nuovi canestri. Il palasport ha quindi un nuovo campo da gioco. Il Comune ha investito circa 50mila euro per rinnovare il fondo dell’impianto: ora è presente un nuovo pavimento in Pvc con materiali e tecniche di ultima generazione, battiscopa, linee e segni distintivi dei campi da basket e volley, nuovi canestri e due barriere protettive installate nelle postazioni dedicate a persone con disabilità.

"Ora il palazzetto ha un nuovo fondo che consentirà alle società sportive di svolgere al meglio la loro attività – spiega il sindaco di Galliera Stefano Zanni –, un intervento necessario vista la vetustà della precedente pavimentazione". L’intervento è stato finanziato con alienazione di azioni Hera, precisa l’assessore al Bilancio Diego Baccilieri, "resa possibile dall’uscita dal patto di sindacato come promesso in campagna elettorale". "Stiamo continuando a investire sui nostri impianti sportivi perché vogliamo che Galliera sia un paese che offre tanti e diversi tipi di servizi, attrattivi specialmente per i giovani sportivi. Con l’aiuto di un gruppo di volontari è stato inoltre svolto un bellissimo lavoro di pulizia del palazzetto, ritinteggiatura delle pareti e degli infissi e altri interventi di messa a nuovo dell’edificio e non posso che ringraziare questo gruppo di volontari, assieme a tutti quelli che gestiscono gli impianti, perché sono loro il vero cuore pulsante del centro sportivo", conclude il primo cittadino Zanni.

z. p.