Nuovo canone concordato: "Piattaforma da aggiornare"

Le piattaforme del Comune e Città Metropolitana sul nuovo contratto di locazione a canone concordato siglato l’1 di aprile non sono ancora state aggiornate. È quanto riscontrato da Alberto Zanni (foto), presidente Nazionale di Confabitare. "Le cartografie e i dati per il calcolo dei canoni concordati sono ancora quelli dell’accordo appena scaduto. Questo – spiega Zanni – rappresenta un grosso problema sia per tutte le associazioni come la nostra che devono fare il calcolo del canone, ma anche per le agenzie immobiliari e per i singoli privati che magari vogliono controllare la situazione del loro appartamento". Infatti, "se uno distrattamente non legge che i valori sono ancora quelli dell’accordo scaduto nel 2022, fa un calcolo basato su zone e valori non più vigenti attualmente", osserva Zanni.

La motivazione di questo ritardo di aggiornamento è ciò che ha perplesso maggiormente il Presidente Confabitare: "Abbiamo chiamato il Comune, ci hanno risposto che questo ritardo è causato dal fatto che il loro tecnico informatico al momento è in ferie: lo trovo inaccettabile, considerando che ci hanno messo fretta per arrivare alla chiusura dell’accordo. Dal momento della firma abbiamo avuto solo quattro giorni per farlo entrare in vigore, tra l’altro con la Pasqua in mezzo, quando normalmente ci avevano sempre concesso almeno due settimane. I nostri tecnici hanno lavorato anche la notte anche di sabato e domenica, per poi vedere che le piattaforme istituzionali non sono ancora aggiornate, è inammissibile" afferma.

Il Comune e la Città Metropolitana "non hanno ancora fornito una data certa di revisione dei loro siti", quindi al momento "i numeri e le cartografie rimangono quelli precedenti", e quindi inutilizzabili. Con questo nuovo accordo sono state infatti introdotte diverse novità: sono stati rivisti i valori di riferimento per la determinazione del canone, con un aumento non superiore alla percentuale dell’11%. Sono state tolte le ‘mezzerie’ nelle strade, correggendo così la differenza di suddivisione che c’era in determinate zone della città, e infine è stato introdotto un parametro di qualità laddove vi è l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Alice Pavarotti