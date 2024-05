"Nuovo Cas, il Comune è stato avvisato"

"Hanno aperto un Cas senza che ci arrivasse alcuna comunicazione e, soprattutto, lo hanno fatto in una struttura non idonea dove è stato fatto anche un sopralluogo della polizia locale (nella foto)". Erano state queste le dure parole della sindaca di Malalbergo, Monia Giovannini, in merito al nuovo centro di accoglienza per stranieri apparso sul territorio. Non è tardata ad arrivare la replica di MondoDonna onlus, gestore della struttura. "In data 29 aprile è entrata in funzione la struttura ’Casa Alabastro’. La struttura è dedicata all’accoglienza di ospiti già precedentemente inseriti nel progetto Cas, in trasferimento da altre strutture della pianura Est. La struttura, da noi condotta in locazione, rientra nell’ambito del cosiddetto ‘Accordo quadro per l’affidamento dei servizi di gestione di centri di accoglienza. Centri costituiti da singole unità abitative con capacità ricettiva non superiore a 50 posti’ sottoscritto con la Prefettura di Bologna – si legge nella nota –. L’associazione, come da prassi, ha provveduto a comunicare telefonicamente e a mezzo mail a tutti i soggetti istituzionali coinvolti, compreso il Comune, l’intervenuta apertura del Cas, peraltro richiedendo un incontro al fine di presentare alle persone ospitate, i rappresentanti istituzionali del territorio".

"In allegato alla mail, rimasta priva di riscontro da parte del Comune, veniva inviata l’anagrafica degli ospiti – prosegue la nota –. Tutte le certificazioni attestanti le regolarità impiantistiche, sono state inviate su richiesta, al Comando di Polizia Locale. Circa le persone ospitate, le stesse sono 27. La struttura è autorizzata per 29 posti e ciò in ragione della metratura dello stabile, pari a 240 metri quadri. L’immobile consta di 6 camere da letto, 4 bagni, 1 soggiorno, 1 cucina, 2 cabine armadio, 1 ufficio, ampi disimpegni, nonché di una zona esterna dove è in programma la realizzazione di attività dedicate agli ospiti tra cui il progetto di un orto ad uso interno".

"Con riferimento alla cucina – sottolinea MondoDonna –, come risulta dal registro delle erogazioni, agli ospiti vengono fornite stoviglie ed utensili per la preparazione del cibo come previsto da capitolato. La consegna delle derrate alimentari è prevista settimanalmente. Per ultimo, si precisa che provenendo da altro territorio, è comprensibile che gli ospiti provino un senso di spaesamento; per tale ragione l’equipe educativa composta da due operatrici dell’accoglienza, referente e coordinatrice, in possesso di adeguata e riconosciuta esperienza, ha previsto l’accompagnamento in tale fase".

Zoe Pederzini