Nuovo centro per la ’cura’ delle bici

Un’iniziativa nata nel territorio di Vado (Monzuno) che ha come obiettivi principali la promozione della mobilità sostenibile, la valorizzazione del territorio e il rafforzamento del senso di comunità attraverso attività sportive, culturali e sociali. Il progetto ’CicloVado - Fare Girare Ricordare’ nasce per valorizzare il territorio e la comunità di Vado tramite la promozione di attività sportive, sostenibili e comunitarie legate principalmente all’utilizzo della bicicletta. La proposta si articola in attività educative, spazi di incontro, infrastrutture ciclabili, percorsi didattici, ed eventi collettivi, allo scopo di incentivare la mobilità ciclabile, il rispetto per l’ambiente e il rafforzamento del tessuto sociale locale.

Il primo passo di questo ampio progetto è stato la realizzazione delle Officine Bonetti, un centro dedicato alla manutenzione delle biciclette e alla formazione tecnica per ragazzi e adulti, inaugurato proprio sotto alla scuola secondaria.