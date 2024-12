Nuovo centro sportivo a San Giovanni in Persiceto: presentato il progetto di ampliamento

Presentato il masterplan del nuovo centro sportivo di San Giovanni in Persiceto. Nei giorni scorsi, nella sala Consiglio comunale, si è tenuto un incontro di presentazione rivolto ai cittadini in cui è stato illustrato il progetto. Il Comune infatti ha dato un incarico esterno per l’elaborazione di un’ipotesi di ampliamento del centro sportivo di via Castelfranco. Dopo i saluti del sindaco Lorenzo Pellegatti sono seguiti gli interventi di Emanuele Lambertini, atleta persicetano paralimpico, Enrico Belinelli, presidente della Consulta dello Sport, Lamberto Cotti, già assessore comunale allo Sport nel 1974, anno di inaugurazione del centro sportivo, Valentina Cerchiari, vice sindaco e assessore allo Sport, Lucrezia Mantovani, responsabile del servizio Lavori Pubblici, e Filena Marianeve Di Tommaso, architetta, esperta in progettazione urbana. Per l’occasione è stata inoltre consegnata una targa di benemerenza a Emanuele Lambertini per meriti sportivi.

"L’area interessata dal progetto di ampliamento – ha detto Di Tommaso – è delimitata a nord dal centro sportivo esistente, ad ovest dal canale San Giovanni, a est dall’attuale comparto Manganelli e dal futuro comparto Peschiere e a sud da via Peschiere e si estende su una superficie di circa 11 ettari (comparti ex Manganelli e Peschiere). L’area del comparto Manganelli potrebbe ospitare una serie di strutture sportive e ricreative: lo skatepark, la parete d’arrampicata, il playground per basket, la pista sportiva coperta, chioschi e box prefabbricati per la ristorazione e servizi igienici, aree per sport libero come yoga, fitness e giochi di squadra. La zona del comparto Peschiere potrà invece esser dedicata principalmente agli sport di squadra e di racchetta, come indicato dai cittadini nel sondaggio del processo partecipato. Abbiamo pensato a un’area tennis e padel completi di spogliatoi e servizi igienici e a un’area rugby, collocata nella parte terminale del comparto, con un campo regolamentare e strutture di supporto per spogliatoi e servizi igienici. Il percorso ciclo-pedonale ad anello, lungo circa 2,5 chilometri – ha concluso –, attraversa l’intera area, collegando le varie attività e strutture sportive".

p. l. t.