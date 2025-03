Nuovo comandante alla stazione. La sindaca accoglie De Cupertinis

C’è un nuovo comandante alla stazione dei carabinieri di Bentivoglio: il maresciallo Marco De Cupertinis. Classe 1995, De Cupertinis nasce a La Spezia con l’amore per la divisa: il padre, infatti, ha prestato servizio per la marina militare in Liguria dove De Cupertinis è nato, mentre ben cinque altri parenti sono nell’Arma. Il maresciallo, dunque, sin da piccolo, ha avuto il sogno di diventare un carabiniere e per questo è entrato nell’esercito.

Dopo due anni e mezzo come militare a Roma, De Cupertinis ha fatto il concorso: carabiniere semplice nel 2017 poi maresciallo nel 2018. Dopo un anno di servizio da carabiniere in Liguria, durante il Covid il maresciallo è andato in supporto alla stazione Bologna Mazzini. Da lì c’è stata una fase piemontese, a Torino, dove per due anni e mezzo è stato istruttore alla scuola allievi carabinieri. È tornato in territorio bolognese nel 2023 prestando servizio alla caserma di Budrio. Sapendo che si sarebbe liberato il comando della stazione di Bentivoglio, e avendo come vocazione ricoprire il ruolo di comandante, il maresciallo si è proposto all’Arma, ricevendo l’ok a ottobre 2024. La sindaca di Bentivoglio, Alice Vecchi, dopo aver portato il proprio saluto al maresciallo, ha sottolineato "l’importanza del presidio dell’Arma sul territorio e l’ottima collaborazione tra istituzioni per la sicurezza pubblica".

z. p.