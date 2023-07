Nuovo commissariato, in lizza Valsamoggia e Casalecchio

Meglio in Valsamoggia. È competizione aperta tra Casalecchio e Valsamoggia per accaparrarsi il nuovo commissariato di Polizia che nel territorio dell’Unione Reno Lavino Samoggia dovrebbe recuperare il deficit di dotazione delle forze dell’ordine seguite alla chiusura degli uffici della Polizia stradale di via Bazzanese. Secondo quanto dibattuto nel consiglio comunale dello scorso maggio a Casalecchio per una questione di equilibri di dotazione fra i diversi comuni il commissariato poteva essere collocato in Valsamoggia. Ma l’intervento di una settimana fa del Sap (sindacato autonomo di polizia) di Bologna verso il prefetto ha riportato il piatto della bilancia a favore della cittadina sul Reno. Ma non ci stanno gli esponenti di due gruppi di opposizione di Valsamoggia (Movimento 5 stelle e Civicamente Samoggia) che con una interrogazione urgente hanno sollecitato il sindaco Ruscigno a fare valere le ragioni dei cinque ex comuni della vallata: "Lo scorso maggio Ruscigno aveva confermato l’avvio di un dialogo con la Questura per valutare l’ipotesi di apertura di un commissariato in Valsamoggia. Pare ormai assodato che la stazione dei carabinieri di Casalecchio acquisirà il rango di Compagnia e quindi a questo punto per ragioni di dimensioni (estensione e abitanti) il primo candidato per la nuova apertura è Valsamoggia, e non Casalecchio come sostiene invece il Sap", scrivono Stefano Colangeli, Daniela Guglielmi, Silvia Adani e Simone Rimondi, che hanno effettuato un accesso agli atti e che chiedono al sindaco di conoscere lo stato della pratica.

"È stata formalizzata la richiesta di aprire il commissariato in Valsamoggia? In quali immobili? E si è avviato un dialogo con la Polizia di Stato sul tema delle esigenze di alloggio del personale assegnato, come ha fatto il Comune di Casalecchio con i carabinieri? Tutte domande alle quali si attende una risposta già nella seduta del consiglio del 24 luglio.

g. m.