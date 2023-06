Nuovo contratto alla Sasib, 400 euro di gratifica per tutti

Nuovo contratto integrativo aziendale per i circa 130 lavoratori della Sasib (Gruppo Coesia), storica azienda bolognese del packaging, con "numerosi miglioramenti sia dal punto di vista dei diritti e delle tutele, che dal punto di vista salariale", riassume la Fiom-Cgil (nella foto Marco Colli, componente della segreteria).

L’intesa, spiega una nota del sindacato, "riconosce l’importanza del contratto a tempo indeterminato quale forma comune di rapporto di lavoro utile ai fini dell’incremento occupazionale" e in termini di retribuzione porta 400 euro di gratifica pre-feriale strutturale uguale per tutti a partire da giugno, 1.700 euro di premio di risultato uguale per tutti da giugno, un incremento del 6% sull’indennità di trasferta. E per per la vigenza del contratto aziendale, ovvero quattro anni, non saranno riassorbiti gli aumenti del contratto nazionale. L’orario d’ingresso sarà flessibile nel limite di un’ora e 30 minuti, i congedi di paternità retribuiti salgono da due a tre giorni, con un miglioramento rispetto alla norma di legge e ci sono 12 ore annue di visita medica retribuita per i figli fino a 14 anni.

Sul congedo parentale (astensione facoltativa) si riconosce un’integrazione economica al trattamento erogato dall’Inps da zero a tre mesi dal 30% al 50% (20% carico azienda), da quattro a sei mesi dal 30% al 40% (10% carico azienda). Dal prossimo anno, inoltre, saranno incrementati i servizi e le tutele previste dalla sanità integrativa. Messe in fila le conquiste, la Fiom loda i delegati per il lavoro fatto ed esprime soddisfazione per il risultato ottenuto sancito dal referendum che ha visto promuovere l’ipotesi di accordo è con il sì del 95,7% dei votanti.