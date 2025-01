Nuovo corso di scultura dal 15 marzo a Riola

L’ottava edizione del corso base di introduzione alla scultura su pietra arenaria è in programma dal 15 marzo al 31 maggio. Il corso si terrà a Riola di Vergato nella nuova sede della Bottega degli scalpellini, non lontano dalla stazione ferroviaria. Stante l’alto numero delle pre-iscrizioni, fa sapere l’associazione Fulvio Ciancabilla, il corso si articolerà in due gruppi di dodici allievi. Per chi fosse interessato a partecipare i riferimenti sono: pagina WEB e Facebook associazione Fulvio Ciancabilla, mail presidente@associazionefulviociancabilla.org.