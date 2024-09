Nuovo corso per assistenti familiari e caregiver

Per un mese, da ottobre a novembre, presso il Centro per le Famiglie Casa Isora (via Matteotti 2 a San Giovanni in Persiceto) si terrà un corso di formazione gratuito per assistenti familiari e caregiver. Il corso, organizzato dall’Unione Terre d’Acqua in collaborazione con Azienda di servizi alla persona ‘Seneca’ e Ausl di Bologna – Distretto Pianura Ovest, si terrà tutti i giovedì dalle 14.30 alle 17.

Argomenti dei vari appuntamenti saranno: la relazione con la persona non autosufficiente; la gestione del paziente con demenza; la movimentazione e l’igiene; l’alimentazione e i pasti ed infine la conoscenza dei servizi del territorio.

Per informazioni e iscrizioni: Punto unico caregiver, tel. 334.7076078, laura-vella@asp-seneca.it