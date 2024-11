Nuovo defibrillatore automatico: "Investimento per il territorio"

Un nuovo Dae (defibrillatore automatico esterno) alla portata di tutti. L’apparecchio salvavita è già in funzione ed è stato installato recentemente all’esterno della farmacia comunale, in via Galliera, a Funo. Il dispositivo è accessibile a chiunque si trovi nei paraggi, registrato alla rete Dae responder, sistema di mappatura regionale dei defibrillatori sul territorio, integrato con le centrali operative del 118.

"Il nuovo defibrillatore – dice la farmacista Michela Mascolo - è un investimento che rappresenta per noi un gesto di solidarietà e di vicinanza al territorio in cui operiamo. Un aspetto che come farmacia comunale rappresenta uno dei nostri valori fondamentali. Il personale della farmacia, importante sottolinearlo, ha seguito un corso per l’utilizzo del defibrillatore, anche grazie alla collaborazione dell’ex assessore Mauro Taddia".

"Questo acquisto – dice la sindaca Claudia Muzic, risponde ad una politica che abbiamo iniziato da alcuni anni ad Argelato, e che stiamo perseguendo, di aumento dei punti Dae pubblici e accessibili a tutti. L’attenzione alla sicurezza è fondamentale: non è solo una questione burocratica, ma un modo di pensare".

Il primo cittadino ricorda che alla fine dello scorso mandato è stato inaugurato, con l’assessore Lorenzo Tescaro, un nuovo defibrillatore acquistato con il progetto "uno scontrino per il Comune" in collaborazione coi commercianti.

"Il defibrillatore – continua la prima cittadina di Argelato Claudia Muzic - è dunque un obiettivo su cui lavoriamo come amministrazione comunale. E ringrazio ogni azienda, associazione o realtà sul territorio che dà il proprio contributo per questo fine". E il sindaco aggiunge: "É stato inoltre acquistato dalla farmacia comunale di Funo un nuovo ed innovativo misuratore di pressione automatico, che rilascia uno scontrino cartaceo personalizzato. Ed è un servizio gratuito che offrono i farmacisti".

Pier Luigi Trombetta