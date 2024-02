Nuovo depuratore, via al cantiere di Hera

Da Hera via ai lavori per realizzare il nuovo depuratore di Camugnano, nel Bolognese. La multiutility, che ha finanziato l’intervento con oltre due milioni, ha aperto il cantiere in località Roda e la stima è di terminare i lavori nel giro di 17 mesi, così da mettere in funzione l’impianto a giugno del 2025. Secondo Hera, la struttura non interferirà con le caratteristiche del territorio, prevalentemente agricolo, e il consumo di suolo è minimo (nella foto: il presidente di Hera, Cristian Fabbri).