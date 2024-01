Nuovo direttivo per la Pro Loco. Danilo Dardi eletto presidente

La Pro Loco ha un nuovo direttivo. Lunedì scorso, nello "Spazio Giovani" del Comune di Galliera, la Pro Loco ha eletto il nuovo Consiglio Direttivo che risulta così composto: Antonio Bellantoni, Danilo Dardi, Luca Nifosí, Marika Parrinello, Daniel Saxer, Cristian Soriani, Luca Spettoli, Lorenzo Tassinari, Andrea Tinti. A guidare l’associazione per i prossimi quattro anni sarà il neoeletto presidente Danilo Dardi. Sono tanti i progetti ai quali la Pro Loco sta già lavorando. "Vogliamo continuare a portare avanti le iniziative di valorizzazione del patrimonio territoriale, con il supporto e la collaborazione dell’Amministrazione Comunale, per fare sempre il meglio al servizio di tutta la nostra comunità", ha dichiarato Dardi. "Non possiamo che ringraziare tutti coloro che hanno dato la propria disponibilità per mettersi al servizio della comunità Galliera", ha commentato, poi, il vicesindaco Umberto Sabattini con delega all’Associazionismo. "Un direttivo composto da un gruppo di giovani, molti dei quali già da tempo mettono la loro passione ed il loro impegno a servizio dell’Associazione e del territorio, che da oggi diventa protagonista del futuro della Pro loco.

Come amministrazione, siamo pronti ad intraprendere un cammino di collaborazione per la valorizzazione del territorio, attraverso eventi ed iniziative culturali. Un ringraziamento doveroso al direttivo uscente per quanto realizzato e per non aver fatto mai mancare il proprio impegno" queste le prime parole del sindaco Stefano Zanni. Il tesseramento, intanto, è aperto e chiunque volesse unirsi per sostenere la Pro Loco può richiedere la tessera per l’anno 2024 scrivendo sulle pagine social della Pro Loco Galliera.

z.p.