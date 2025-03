Nuovo disco e live, il ritorno di Neffa

Sono bastate poche parole per far rinascere una grande attenzione intorno a una delle voci più originali del rap italiano, quella di Neffa che, dopo essere stato ospite dell’ultima edizione del Festival di Sanremo nella serata dei duetti, ha pubblicato sui social alcune rime che testimoniano come quella che viene definita la ’vecchia scuola’ dell’hip hop italiano è ancora molto vitale e attiva. L’autore di ’Aspettando il sole’ ne ha approfittato per annunciare il suo attesissimo ritorno il 5 novembre all’Unipol Forum di Assago, unica data. Un vertiginoso salto in avanti per il rappresentante più celebre di una scena che è nata a Bologna ne primi Anni ’90, e si è sedimentata intorno al centro sociale occupato L’Isola nel Kantiere, sul retro dell’Arena del Sole, allora, appunto, un cantiere aperto. In città Giovanni Pellino, vero nome di Neffa, si trasferisce dalla Campania con la famiglia e qui rimane affascinato, lui che proveniva dal punk ed era stato il batterista dei Negazione, gruppo, all’interno del genere, con una visibilità internazionale, dai ritmi elettronici del rap d’oltre oceano che trova subito in Bologna la sua capitale nazionale.

Dalla frequentazione dell’Isola, dalle serate Ghetto Blasters, dove intorno a un microfono si sviluppava una generazione di improvvisatori (il ’Freestyle’), Neffa affina una tecnica vocale, una capacità di intrecciare i versi, di far rotolare con una disinvoltura straordinaria le parole che porterà alla formazione dell’unico, vero gruppo di culto di quel movimento, i Sangue Misto, che esordiscono nel 1984 con ’SXM’, un album doppio, dove al suo fianco rappa Deda sulle basi create da DJ Gruff. Un successo straordinario continuato nel corso del tempo, sostenuto da una etichetta indipendente, la Century Vox, che era nata proprio per documentare questa realtà. Pochissimi concerti, pochissime immagini di quel periodo hanno contribuito ad alimentare un interesse sempre crescente per questo artista, che pubblica nel 1996 un altro disco ‘manifesto’ di quella stagione, ’Neffa & i Messaggeri della Dopa’; un lavoro collettivo con dentro ancora quella Bologna sotterranea rappresentata dagli ospiti dell’album, i Fuckin’Camelz ‘n Effetc, tra i tanti e Soul Boy, figura centrale nell’influenzare il rap delle origini in Italia, londinese che aveva scelto di vivere qui ed è presente in molte delle produzioni dell’epoca, oltre ai due rimanenti Sangue Misto. Quel disco, in particolare, contiene un brano la cui base originale era stata composta da Deda, ’Aspettando il sole’, con la voce di Giuliano Palma, allora cantante dei Casino Royale. La fama arriva questa volta veloce e inaspettata, tutte le radio lo trasmettono, per il rap è il momento della conquista dei circuiti commerciali, provando a mantenere l’integrità poetica degli spazi occupati. Da allora la carriera di Neffa è diventata quella di un artista pop, più melodico e lontano dall’hip hop. Sino a quando non ha eseguito ’Aspettando il sole’ sul palco di Sanremo e le sue rime inedite sono comparse in rete senza alcun avviso, riportando il filo della sua storia alla Bologna vivace e musicalmente talentuosa dei primi Anni ’90, che verrà raccontata nel suo nuovo disco ’Canerandagio Parte 1’, in uscita il 18 aprile e nel concerto del 5 novembre al Forum di Assago.