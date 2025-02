Nuovo distacco, slitta il cantiere di via Castello

Rinviato di una settimana l’avvio del cantiere di sistemazione completa della frana sulla parte alta di via Castello. Effetto diretto dell’ennesimo smottamento avvenuto nella notte tra venerdì e sabato scorso sulla parte bassa della stessa strada, quella che dalla via Porrettana a poca distanza dalla piazza della cittadina di Marconi, sale ripida tra costoni d’arenaria fino alla via di crinale tra Mongardino e le Lagune. L’ultima chiusura al traffico è a circa 400 metri dal centro di Sasso e si è resa necessaria per il distacco di detriti rocciosi dal versante.

"I sopralluoghi effettuati nella mattinata hanno evidenziato la necessità di intervenire sulla parete rocciosa per procedere al disgaggio dei massi pericolanti e al taglio della vegetazione che rischia di cadere sulla sede stradale", spiegano in Comune. Dalla Porrettana si può arrivare ad accedere ai civici dal 36 al 44, mentre per raggiungere le abitazioni a monte occorre utilizzare la viabilità alternativa da via Mongardino e via Lagune.