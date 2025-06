Nuovo Passante di Bologna: ipotesi mini-intervento

Dopo il Passante Nord, Sud, di Mezzo e di Sotto, arriva il Passante... dimezzato. Almeno nei costi. Da qui, viene subito da pensare che il nuovo progetto – che già la prossima settimana potrebbe arrivare sul tavolo di Matteo Salvini – sacrificherà alcune opere accessorie. La sinistra teme il ’sacrificio’ delle compensazioni green, quelle concordate dal sindaco Matteo Lepore con Coalizione civica, altri danno già per defunte le opere di adduzione correlate all’infrastruttura.

Da quello che trapela si vocifera che potrebbe essere riesumato il ’Passante evoluto’ dell’ex ministro pentastellato Danilo Toninelli che puntava a un allargamento della tangenziale, senza toccare l’autostrada. L’altra idea che gira è l’opposto: allargare la parte centrale, quella dell’autostrada, senza toccare la tangenziale. Terza strada: limitarsi a rifare i ponti, intervenendo solo sui nodi più complicati. Il giorno della verità, comunque, arriverà a breve, forse già la prossima settimana, e presto ci sarà la convocazione al Mit di Regione e Comune. Il governatore Michele de Pascale la mette giù piatta: "Sono disponibile a discutere modifiche pezzo per pezzo. Se non si parla di tutta un’altra opera, ma di proposte serie noi ci siamo". Ma se la Regione sta alla finestra, da Roma a Bologna esulta il Carroccio, guidato dalla sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni, da sempre critica "su un’opera mastodontica che non risolve il problema del nodo di Bologna". Il Passante di Mezzo "ormai è affossato", taglia corto il capogruppo in Comune Matteo Di Benedetto. Da qui, "la Lega si schiera al fianco di Salvini per una soluzione meno cara e più veloce", spiegano Borgonzoni, il commissario provinciale Davide Bergamini, il segretario emiliano Matteo Rancan e il capogruppo.

"Si tratta di un’opera meno invasiva per il territorio e più rispondente alle esigenze dei bolognesi. Il progetto originario, ribadiscono, è obsoleto e comporterebbe tempi e costi di realizzazione eccessivi, con impatti significativi sulla città e i suoi abitanti".

La proposta di una soluzione alternativa, assicurano i leghisti, "nasce dall’ascolto della voce dei bolognesi per risolvere le criticità del traffico senza subire ulteriori disagi durante i lavori". Per quanto riguarda il Passante di Sotto, interrato, nessun cortocircuito, assicurano. E qualcuno ipotizza che il secondo step, dopo il Passante minimal, potrebbe essere valutare quell’idea, scorporata da questa linea di finanziamento.

Tuona contro il nuovo dossier il consigliere di Coalizione civica Detjon Begaj che teme per le opere green: "Dalla discussione sul Passante è scomparso il tema dell’impatto ambientale. Questa è una sconfitta per tutti, per il clima e la qualità della vita nella nostra città, ma anche per i lavoratori e le lavoratrici imbottigliati per ore ogni giorno in auto. Le nostre proposte tecniche servono a mitigare anche il Passante presente, mentre nel frattempo il verde spontaneo è tornato nei lotti zero, la valutazione d’Impatto ambientale è sempre più vecchia, gli esponenti di governo buttano la palla in tribuna con proposte persino peggiori". Da qui, conclude: "Coalizione Civica si siede ai tavoli dove ci sono discussioni serie e responsabili sull’impatto ambientale. Non crediamo nei giochi di prestigio volti solo ad arrivare alle prossime elezioni". Blinda le opere accessorie anche il deputato Pd Andrea De Maria: "Mi riservo di assumere in merito iniziative parlamentari".