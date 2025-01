Nuovo ’FurgonCinno’ per Bimbo Tu

Un mezzo di trasporto che permetterà di ottimizzare le attività svolte dai volontari e offrire maggiore e migliore assistenza ai piccoli pazienti e alle loro famiglie. L’associazione Bimbo Tu ha presentato il suo nuovo ’FurgonCinno’.

Fornito dalla Moreno Toyota di Bologna, in parte finanziato da Emil Banca e Ultra Scientific e curato nel suo allestimento da HIT Creative Studio, il camion è dotato di quattro posti a bordo con la possibilità di carico per le carrozzine disabili. Infatti, verrà utilizzato per portare i bambini e le loro famiglie negli ospedali in cui devono recarsi per seguire le cure ma anche negli spostamenti cittadini necessari.

Il mezzo potrà anche essere utile ai volontari per varie attività istituzionali sia di Bimbo Tu sia della Fondazione Pass. Per Cora Querzè, direttrice generale dell’associazione, si tratta di "uno strumento che ci permetterà di incrementare i servizi a supporto delle nostre famiglie, per non lasciarle sole durante i soggiorni di cura a Bologna".