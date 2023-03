Nuovo furgone al Centro Modiano con i soldi del crowdfunding

Pietro Cuccoli (nella foto) ha vinto la sua sfida. Con gli altri 13 ragazzi disabili come lui (Giuly, Chicchi, Gloria, Nada, Matteo, Andrea, Elisa, Valerio, Brody, Martina, Andrea, Marco ed Esther) del Centro Modiano di Borgonuovo è riuscito a raccogliere i fondi necessari all’acquisto del nuovo pulmino attrezzato. Lanciata all’inizio del 2023 con un crowdfunding on line, la colletta in breve tempo ha superato la cifra base (8mila euro) ed è andata oltre i 18mila. Con le donazioni raccolte nel corso di iniziative sul territorio e con il contributo della cooperativa Bologna Integrazione e dell’associazione Anffas di Bologna che gestisce il centro, è stato possibile acquistare un furgone da 40.500 euro. La consegna è prevista per il 22 settembre.