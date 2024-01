Interventi per la sicurezza a Loiano. Da pochi giorni è entrato in funzione il nuovo impianto di videosorveglianza con ulteriori 10 videocamere posizionate nell’area della stazione ecologica, nella rotatoria di viale Marconi e in via Roma nel portico difronte alla chiesa. Le telecamere installate permettono di ricostruire i transiti nel territorio, informazioni che potranno essere utili alle forze dell’ordine in caso di azioni compiute da malviventi, inoltre il sistema è in grado di segnalare il transito di auto rubate o non in regola con l’assicurazione. Il costo dell’installazione delle nuove telecamere è stato di 16.740 euro finanziato con un contributo a fondo perduto per il 60% tramite un bando della Prefettura di Bologna.