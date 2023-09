Nuovo impianto termico e cappotto. Un milione per risparmiare energia

L’anno scolastico, a Medicina, è stato avviato come sempre al Palazzetto dello Sport, alla presenza del sottosegretario alla Presidenza della Regione Davide Baruffi, del sindaco di Medicina Matteo Montanari, dell’assessore all’Istruzione Dilva Fava, del nuovo dirigente scolastico Paolo Castellana, della consigliera regionale Francesca Marchetti, dei professori e degli alunni delle scuole medie: la prima campanella è stata anche l’occasione per presentare i lavori fatti nei plessi del territorio. L’amministrazione comunale, nell’ultimo anno e durante l’estate, ha realizzato infatti alcuni importanti interventi nelle scuole, indirizzati al miglioramento della sicurezza e dell’efficienza energetica dell’edilizia scolastica. Nella scuola media Simoni sono stati effettuati lavori di sostituzione dell’impianto termico e il rivestimento a cappotto dell’edificio.

L’investimento totale è stato di circa 1 milione di euro, usufruendo di 268mila euro di finanziamenti provenienti dalla Regione e 295mila euro dal Gestore Servizi Energetici. Questo intervento porterà per l’intero edificio a un risparmio energetico annuo superiore al 50%. Nella scuola Vannini sono stati effettuati lavori per 420mila euro finanziati con risorse Pnrr. I lavori hanno compreso: interventi d’adeguamento antincendio e degli impianti elettrici, la sostituzione dell’illuminazione interna con tecnologia Led e di numerosi infissi maggiormente isolanti. Contemporaneamente, è stato effettuato un ulteriore intervento di sostituzione dei generatori di calore con l’installazione di una caldaia a condensazione di nuova generazione.

Anche nel plesso Zanardi sono stati eseguiti lavori di riqualificazione energetica. Le ali bianca e verde saranno scaldate da un nuovo impianto a pompa di calore completamente elettrico. L’ala rossa, invece, continuerà ad essere scaldata da una caldaia dedicata. Questo intervento garantirà un maggiore risparmio energetico e rispetto ambientale. I lavori sono stati finanziati con risorse Pnrr per circa 90mila euro. "Prosegue l’impegno di questa amministrazione a favore della sicurezza scolastica e del risparmio energetico. Da un lato, operare per l’efficientamento degli edifici pubblici è uno dei principali strumenti messi in atto in questi anni per evitare sprechi e ridurre il costo delle bollette. Dall’altro vogliamo continuare a investire perché le nostre scuole siano sempre più accoglienti e sicure per i nostri ragazzi. Su questo fronte ringrazio la Regione che non fa mai mancare il proprio sostegno", ha dichiarato Montanari.

Zoe Pederzini